ابحث عن أفضل المستثمرين لشركتك الناشئة من بين آلاف شركات رأس المال الاستثماري المعتمدة في جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: openvc.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OpenVC. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.