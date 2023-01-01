WebCatalog
BatchLeads

BatchLeads

batchleads.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BatchLeads على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقدم BatchLeads برامج عقارية للوكلاء وتجار الجملة والمستثمرين باشتراك شهري واحد بسيط. ابحث عن أفضل أدوات التسويق المحتملة لتحديد عميلك التالي وتقييمه والتفاعل معه.

الموقع الإلكتروني: batchleads.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BatchLeads. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Redfin

Redfin

redfin.com

RealOffice360

RealOffice360

realoffice360.com

TaxProper

TaxProper

taxproper.com

Inspect RealEstate

Inspect RealEstate

inspectrealestate.com.au

GPARENCY

GPARENCY

gparency.com

kvcore App

kvcore App

insiderealestate.com

BiggerPockets

BiggerPockets

biggerpockets.com

REALTOR.ca

REALTOR.ca

realtor.ca

InvestNext

InvestNext

investnext.com

Privy

Privy

getprivynow.com

Register.com

Register.com

register.com

Wise Agent

Wise Agent

wiseagent.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية