بدائل - Folloze
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Dropbox DocSend
docsend.com
جرب نظامنا الآمن لمشاركة المستندات مجانًا. تعرف على الفور متى يتم فتح المستندات، وما هي الصفحات التي تتم قراءتها.
Showpad
showpad.com
تدمج منصة تمكين المبيعات Showpad برامج التدريب والتوجيه الرائدة في الصناعة مع حلول المحتوى المبتكرة، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات.
Highspot
highspot.com
توفر Highspot أدوات وبرامج تمكين المبيعات الأكثر تقدمًا في الصناعة لتحسين فعالية التسويق وزيادة المبيعات.
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
Allego
allego.com
الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التعلم والتمكين الافتراضية. قم بتحويل مؤسستك باستخدام النظام الأساسي المحمول المصمم للفرق الموزعة اليوم.
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
HoneyStack
hockeystack.com
تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. لا يوجد إعداد. لا يوجد رمز. حاول مجانا
Qwilr
qwilr.com
ختم كل صفقة. اربح المزيد من خلال المقترحات المستندة إلى الويب والتي تتميز وتقدم تجارب للمشتري على مستوى عالمي.
People.ai
people.ai
يقوم People.ai بأتمتة إدخال البيانات يدويًا، وزيادة إنتاجية المبيعات، وتوفير معلومات قابلة للتنفيذ عبر جميع أدوات الإدارة الخاصة بك.
Terminus
terminusplatform.com
يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.
Groove
groove.co
اختبر قوة البيع السلس. تخلص من الاحتكاك في عملية المبيعات الخاصة بك وحقق المزيد من الإيرادات باستخدام منصة مشاركة المبيعات الأعلى تقييمًا لـ Salesforce.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai عبارة عن منصة تحليلات تسويقية وإسناد شاملة ومتكاملة عبر صوامع البيانات لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع الخصوصية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. حاول الآن!
SALESmanago
salesmanago.com
CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - برنامج إدارة المعرفة للاختبارات والاختبارات والتدريب والبطاقات التعليمية وقاعدة المعرفة. ابدأ مع برامج إدارة المعرفة لدينا.
Dubb
dubb.com
منصة اتصالات الفيديو التي تركز على المبيعات في العالم - فيديو بنفسك
Demandbase
demandbase.com
برنامج ABM الرائد للشركات المتوسطة في السوق والشركات التي تعمل في مجال B2B. تعرف على المزيد حول شركة التسويق الحقيقية القائمة على الحساب الشامل.
Mutiny
mutinyhq.com
قم بتحويل موقع الويب الخاص بك إلى قناة الإيرادات رقم 1. 95% من زوار الويب الخاص بك لن يقوموا بالتحويل على موقع الويب العام الخاص بك. يعمل Mutiny على تسهيل استهداف المزيد من مشتري B2B وتحويلهم على موقعك دون الحاجة إلى تخصيص الكود على الويب.
Metadata
metadata.io
تعمل البيانات التعريفية على التخلص من العمل اليدوي والمتكرر حتى يتمكن المسوقون في مجال B2B من التركيز أخيرًا على الإستراتيجية والإبداع وزيادة الإيرادات.
Seismic
seismic.com
تعرف على كيفية قيام حل التمكين والتدريب والتوجيه المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Seismic بتمكين فرق المبيعات والتسويق من جذب المشترين وزيادة الإيرادات.
Visual Visitor
visualvisitor.com
تساعد منصة ذكاء المبيعات B2B الخاصة بنا فرق المبيعات والتسويق على بيع المزيد. بيانات النوايا وقاعدة بيانات B2B ومعرف زائر الويب وتتبع البريد الإلكتروني.
Spekit
spekit.com
Spekit عبارة عن منصة تعليمية في الوقت المناسب مصممة لكيفية تعلمنا في العمل اليوم. فهو يوفر التدريب والتوجيه متى وأينما تحتاج الفرق إلى التنقل بين العمليات والتقنيات والمنهجيات الجديدة، دون تعطيل الإنتاجية. يقع Spekit فوق أي تطبيق قائم على الويب ويتكامل مع أدوات مثل Salesforce وOutreach وSlack، وبالت...
ClearSlide
clearslide.com
نحن نطمح إلى جعل كل تفاعل مع العملاء ناجحًا. يجب أن تكون كل رسالة بريد إلكتروني وكل اجتماع وكل عرض تقديمي مذهلة. يوفر ClearSlide نظامًا أساسيًا متكاملاً لمشاركة المبيعات يجمع بين إدارة المحتوى والاتصالات المتكاملة وتحليلات المشاركة والبيع الموجه لتعزيز المشاركة الديناميكية مع المشترين وزيادة استثمار...
SalesHood
saleshood.com
يعمل حل تمكين المبيعات المصمم خصيصًا لهذا الغرض من SalesHood على تكرار الأداء الأفضل على نطاق واسع من خلال تسريع اختراقات إنتاجية المبيعات في الاستعداد والفعالية والتنفيذ. حافظ على مزامنة فرق الإيرادات لديك مع التدريب التفاعلي والإعداد. قم بتكرار عمليات المبيعات الفائزة باستخدام المحتوى المنسق. إبرا...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs هو مزود برامج إدارة المقترحات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ومقره في سياتل بولاية واشنطن والذي يعمل على أتمتة إنشاء استجابات ومقترحات RFP الهامة التي تبرز وتفوز بالصفقات. تدعم الشركة مقترحات المؤسسات وفرق المبيعات من شركات مثل WSP وMinterEllison وInsight وCDW وKramer Levin وPanasonic وCano...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder عبارة عن منصة مبتكرة لإنشاء العملاء المحتملين وإثراء البيانات في مجال B2B والتي تُحدث ثورة في المبيعات والتسويق. مدعومًا بالخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فهو يمكّن الشركات من اكتشاف العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية وإثراء بيانات العملاء وتبسيط العمليات. من خلال التكامل السلس مع ...
LoneScale
lonescale.com
أنشئ المزيد من خطوط الأنابيب المؤهلة وأبرم المزيد من الصفقات من خلال الاستفادة من بيانات النوايا ومحفزات المبيعات.
Bombora
bombora.com
ابحث عن الشركات المستعدة للشراء قبل منافسيك. تواصل وبيع باستخدام بيانات النوايا الأكثر شمولاً ومتوافقة مع الخصوصية في الصناعة.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip عبارة عن منصة وبرنامج لتجربة المحتوى يمكّن المسوقين من إنشاء تجارب رقمية مع محتوى لكل مرحلة من رحلة المشتري.
PathFactory
pathfactory.com
يعمل PathFactory على إزالة الاحتكاك من كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل، مما يساعد المسوقين على تقديم تجربة أفضل للعملاء وتسريع الإيرادات.
Maestro ABM
maestroabm.com
Maestro هو ABM SaaS لمساعدة الشركات على البيع للمؤسسات والحسابات المستهدفة من خلال عملية التسويق القائمة على الحساب مع تخصيص كل نقطة اتصال وجميع مكتبات كتب اللعب والنماذج... عرض المزيد من المسرحيات الإلكترونية التي يمكنك قياسها وتنسيقها لتقصير المبيعات المعقدة دورات.
Flipdeck
flipdeck.com
منظم محتوى مرئي بسيط هل تواجه صعوبة في تنظيم المحتوى وتقديمه؟ هل يشعر الناس بالإحباط لأنهم لا يستطيعون العثور على ما يحتاجون إليه؟ قم بتبسيط كيفية تقديم أي محتوى في أي مكان عن طريق الارتباط به على بطاقة Flipdeck. أنشئ بطاقات ترتبط بأي محتوى تريده — مكتملة بصورة ونص وروابط لصفحات الويب أو المستندات أ...
Zoomifier
zoomifier.com
طريقة أفضل لإدارة دورة حياة محتوى المبيعات لتسريع أداء مبيعاتك ZOOMIFIER حلول المنتجات تسعير الموارد طلب تسجيل الدخول طلب تجريبي طريقة أفضل لإدارة دورة حياة محتوى المبيعات لتسريع أداء مبيعاتك قادة الصناعة الذين يستخدمون Zoomifier #1 SALES CONTENT LIFE حل الدورة
Flowla
flowla.com
Flowla هي الطريقة الجديدة لجذب عملائك المحتملين من خلال الرحلات الرقمية المخصصة، حيث يتم استهلاك المحتوى الخاص بك بطريقة ممتعة وجذابة وتبدأ المحادثات بشكل طبيعي... سواء كنت هنا؛ - المبيعات وإغلاق الصفقات - النجاح واستقطاب عملاء جدد - التوظيف وإبهار المرشحين - أو أي دور آخر حيث تقوم ببناء الزخم والشه...
AirDeck
airdeck.co
AirDeck عبارة عن منصة لسرد المستندات تتعاون مع فرق مبيعات المؤسسات وتأهيل العملاء والتسويق لتقديم محتوى مخصص على نطاق واسع. يمكنك بسهولة إضافة الصوت أو الفيديو إلى أي مستند أو عرض تقديمي، وإرسال روابط تتبع فريدة، وعرض تحليلات التفاعل، كل ذلك في حل واحد قوي.
SalesGRID
salesgrid.us
تعني SalesGRID أنه يمكنك تدوين أفضل الممارسات عبر جميع خطوات عملية المبيعات الخاصة بك. قم بالتقاط أفضل محتوى المبيعات والتكتيكات وحركات القوة في دليل تشغيل تعاوني وسهل الاستخدام لفريق المبيعات والتسويق لديك.
Prezentor
prezentor.com
في Prezentor، نحن نؤمن بجعل المبيعات أكثر إنسانية. يعمل برنامج تمكين المبيعات الديناميكي لدينا على تغيير الطريقة التي تتم بها المبيعات من خلال إنشاء تجارب متعددة الأبعاد من عروض المبيعات التقديمية - حتى تتمكن من البيع بشكل أفضل وتصبح المستشار الموثوق لعميلك. يساعدك Prezentor على بناء حوار مع عملائك ...
Matik
matik.io
يقوم Matik بأتمتة عملية إنشاء وإرسال العروض التقديمية المخصصة والمعتمدة على البيانات. ما عليك سوى تزويد Matik ببعض المدخلات (على سبيل المثال، الحساب المخصص للمجموعة، والنطاق الزمني)، وسيقوم Matik بالاستعلام عن البيانات لإنشاء مجموعة Google Slides أو Microsoft PowerPoint مع نصوص وصور ومخططات وجداول م...
Showell
showell.com
Showell هي أداة لتمكين المبيعات حائزة على جوائز لإدارة محتوى مبيعاتك وتقديمه ومشاركته وتتبعه. هذا هو كل ما يحتاجه مندوبو المبيعات لديك للبيع بشكل أكثر ذكاءً وإبرام المزيد من الصفقات. احصل على مبيعاتك وتسويقك وإدارتك في نفس الصفحة، ووسع نطاق أفضل الممارسات، وأزل الحواجز، وساعد البائعين على البيع!
Enablix
enablix.com
تتحرك فرق الإيرادات بسرعة، ولا ينبغي للتمكين أن يبطئها. تحافظ Enablix على مزامنة فرقك حتى يتمكن المسوقون لديك من تزويد ممثليك بالمحتوى والتدريب وموارد التمكين التي يحتاجونها لتحقيق النتائج بسلاسة. Enablix هو حل تمكيني تم تصميمه لمساعدة الفرق على الاستفادة بشكل أفضل من محتوى المبيعات والتسويق الخاص ب...
LeadAngel
leadangel.com
الطائر المبكر يحصل على البيع. يؤدي التصفية والمطابقة والتوجيه إلى مندوب المبيعات المناسب على الفور. إغلاق المزيد من الصفقات. LeadAngel عبارة عن منصة لإدارة العملاء المحتملين في مجال B2B، بما في ذلك العملاء المحتملين لمطابقة الحسابات والتوجيه. تعمل العمليات السريعة والموثوقة والقابلة للتخصيص مع Sales...
Openprise
openprisetech.com
Openprise يغذي الثورة في RevOps. يقوم Openprise بأتمتة عمليات RevOps الهامة لكسر الصوامع ومواءمة محترفي المبيعات والتسويق وتقنياتهم لتحقيق نمو هائل. Openprise عبارة عن نظام أساسي واحد بدون تعليمات برمجية يتيح لك تبسيط مجموعة RevTech الخاصة بك، والاستجابة بشكل أسرع للتغيرات في السوق، وتوسيع نطاق العم...
Klyck.io
klyck.io
Klyck هو الحل الأمثل للمحتوى لتنظيم المعلومات والعثور عليها ومشاركتها. مركزية معرفة فريقك، وتوفير الوصول السريع والسهل إلى كل المحتوى الخاص بك. استخدم المحتوى الخاص بك في صفحات مخصصة تقوم بتخصيصها لكل موقف لتوفير الوقت والمال وسلاسل رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها. من خلال الجمع بين المحتو...
DealLab
deallab.io
يقوم DealLab.io بدمج الصفقات بأكملها في منصة تعاونية واحدة مع الحصول على معلومات حول "كيفية" تقديم الصفقات و"ما" يجب فعله لإغلاقها. اكتشف العلامات الحمراء ومخاطر الصفقات وتجنب قضاء ساعات لا حصر لها في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الفوضوية والملفات القديمة. قم بتبسيط التواصل لجعل أصحاب المصلحة دائمً...
Valuecase
valuecase.com
بالأمس، كانت المبيعات عبارة عن فوضى من تدفقات البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها، والمرفقات المفقودة، وجداول بيانات خطة العمل، والتوقعات المربكة التي أصبحت مظلمة. اليوم، تتم المبيعات باستخدام Valuecase. لذلك يمكن للعملاء المحتملين التحرك بشكل أسرع ويعرف البائعون أخيرًا ما إذا كانت الفرصة لا تزال ...
SPCE
spce.com
توفر SP_CE غرفًا رقمية حيث يمكنك دعوة الأشخاص ومشاركة المحتوى والتعاون بأمان. كل ذلك مع الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول رحلة المشترين. عادةً ما يكون لدى عملائنا ثلاثة أشياء مشتركة: 1. دورات مبيعات طويلة. 2. جهات اتصال متعددة لإبرام صفقة، والعديد من أصحاب المصلحة داخليًا ومن جانب المشترين الذين يحتا...
Aligned
alignedup.com
فرق المبيعات - ببساطة، ALIGNED عبارة عن غرفة مبيعات رقمية - منصة تعاون لفريقك والمشترين. فهو يتيح لك تنسيق الصفقات المعقدة، وزيادة مشاركة المشتري، واختصار الوقت اللازم لتحقيق القيمة. كيف؟ يعمل برنامج Aligned على تبسيط جميع اتصالات العملاء والمحتوى والعمليات والأدوات في مساحة عمل مخصصة واحدة للعملاء ...
Storydoc
storydoc.com
يمكنك بسهولة إنشاء تشكيلات مذهلة وتفاعلية تزيد من التفاعل. انتقل من ملفات PDF الثابتة إلى ضمانات فعالة تضفي الحيوية على قصتك.
ClientPoint
clientpoint.net
تساعدك منصة مؤسستنا على إدارة مساحات عمل علاقات العمل بسهولة لكل من العملاء المحتملين والعملاء والشركاء، حيث يمكنك جدولة المواد والالتقاء بها ومشاركتها، كل ذلك في مكان واحد. رعاية القيادة بشكل أكثر فعالية، واقتراح الصفقات وإتمامها بشكل أسرع، وضم العملاء وخدمتهم بشكل أفضل. بدءًا من التسويق (المشاركة ...
Bigtincan
bigtincan.com
يعيد Bigtincan Content Hub تعريف عمليات المبيعات والتسويق والخدمة لتمكين الفرق من العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع معًا للحصول على أفضل النتائج. بفضل الميزات المتطورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تدعم كل مرحلة من مراحل عملية الشراء، يمكّن Bigtincan Content Hub الفرق من تحقيق نتائج أعمال مح...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr هي منصة بيانات الاتصال Ultimata B2B لمندوبي المبيعات والمسوقين والمطورين. يمكنك الوصول إلى بيانات الاتصال عالية الجودة من خلال التحقق من صحة البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي، ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، والبريد الإلكتروني الشخصي، وحتى أرقام الهواتف المحمولة. إن نهجنا الذي يضع الع...
Intandemly
intandemly.com
يوفر بشكل فردي برامج التسويق والمبيعات القائمة على الحساب + خبراء لتوليد الطلب والمشاركة والإيرادات من الحسابات المستهدفة. يمكنك الحصول على مزيج من الأشخاص والعمليات ومنصة المبيعات لدينا التي تثق بها أكثر من 400 مؤسسة بشكل فردي لتعزيز مشاركة المبيعات. تُستخدم البرامج المستندة إلى SaaS اليوم من قبل م...
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب و...
Advertaze
advertaze.com
تخيل إنشاء إعلان فريد ومخصص لكل حساب من حساباتك المستهدفة. تخيل الآن عرض هذا الإعلان حيث لن يراه سوى فريق الشراء في هذا الحساب. يستخدم Advertaze استهداف الجمهور الصغير لعرض إعلاناتك المخصصة المستندة إلى الحساب أمام الأشخاص المناسبين في الحسابات المناسبة. لا مزيد من الانطباعات الضائعة على الأشخاص الذ...
Opensense
opensense.com
إدارة توقيعات البريد الإلكتروني مركزيًا عبر جميع الأجهزة. يعمل بشكل رائع مع Office 365/Microsoft 365/Exchange وG-Suite/Gmail/Google Workspace وSalesforce وHubSpot وOutreach والمزيد!
Ocean.io
ocean.io
نظام أساسي لبيانات التنقيب أكثر ذكاءً يوفر لك عملاء محتملين ذوي جودة أعلى بمقدار 5 أضعاف لتحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة في الإيرادات.
MadKudu
madkudu.com
يقوم MadKudu بالتنبؤ بالإجراءات المدرة للدخل وتحديد أولوياتها. قم بتسريع الإيرادات وزيادة عائد الاستثمار باستخدام محرك معلومات أتمتة الإيرادات من MadKudu.