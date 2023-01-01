تعزيز قصص النجاح المصرفية المفتوحة. الحلول التي تدعم أفضل رحلات العملاء في مجال المدفوعات والخدمات المالية. منصة واحدة، وواجهة برمجة تطبيقات واحدة، وملايين الحسابات المتصلة - فرص لا حصر لها.

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