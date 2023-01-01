يقدم Gate City Bank خدمات مالية كاملة بما في ذلك الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية التجارية وقروض الرهن العقاري والتأمين والتخطيط المالي في داكوتا الشمالية ومينيسوتا.

الموقع الإلكتروني: gatecity.bank

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