AppEQ عبارة عن نظام أساسي للعملاء 360 لتمكين الفرق التي تركز على الحساب في المبيعات والنجاح وتنظيم الدعم في شركات B2B SaaS من الحصول على معلومات الحساب بسهولة من خلال تطبيقاتهم الحالية.

الموقع الإلكتروني: appeq.ai

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