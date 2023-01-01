POSaBIT هو نظام دفع مبتكر لنقاط البيع لمتاجر الماريجوانا والقنب والمستوصفات والمزيد. سهولة معالجة الدفع للمستوصفات وتجار تجزئة القنب.

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