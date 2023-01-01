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Lightspeed

Lightspeed

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الموقع الإلكتروني: lightspeedhq.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lightspeed على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفير حلول نقاط البيع سهلة الاستخدام لتجار التجزئة وأصحاب المطاعم منذ عام 2005. انطلق بأعمالك بسرعة كبيرة مع نقطة بيع Lightspeed اليوم.

الموقع الإلكتروني: lightspeedhq.com

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