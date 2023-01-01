WebCatalog
Tulsi

Tulsi

my.tulsisoftware.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tulsi على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد برنامج Tulsi أسهل طريقة لتشغيل وإدارة أعمالك القائمة على العناصر. للشركات الصغيرة في مجالات المعالجة وإعادة التدوير والبيع بالجملة والتوزيع والتجزئة والتصنيع والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. يساعدك Tulsi على تتبع المخزون المتوفر بسهولة داخل المستودعات المختلفة وإدارة الطلبات والفواتير والشحن وفواتير المواد والعقود والحصول على التقارير والمزيد. الدعم العالمي متاح لك دائمًا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الدردشة.

الموقع الإلكتروني: my.tulsisoftware.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tulsi. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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