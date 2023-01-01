يعد برنامج Tulsi أسهل طريقة لتشغيل وإدارة أعمالك القائمة على العناصر. للشركات الصغيرة في مجالات المعالجة وإعادة التدوير والبيع بالجملة والتوزيع والتجزئة والتصنيع والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. يساعدك Tulsi على تتبع المخزون المتوفر بسهولة داخل المستودعات المختلفة وإدارة الطلبات والفواتير والشحن وفواتير المواد والعقود والحصول على التقارير والمزيد. الدعم العالمي متاح لك دائمًا عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الدردشة.

الموقع الإلكتروني: my.tulsisoftware.com

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