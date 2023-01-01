تعمل تقنية Notch على تبسيط عملية طلب الأطعمة والمشروبات بالجملة للمطاعم والموردين من جميع الأحجام. قم بإجراء جميع طلباتك والدردشة والدفع في مكان واحد.

الموقع الإلكتروني: order.notchordering.com

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