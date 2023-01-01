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Navan

Navan

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: navan.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Navan على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تحظى شركة TripActions بثقة ما يقرب من 4000 مؤسسة عالمية للمساعدة في إدارة سفريات الشركات ونفقاتها لحماية الموظفين المسافرين والتحكم في التكاليف وتوفير المال

الموقع الإلكتروني: navan.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Navan. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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