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Wise

Wise

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الموقع الإلكتروني: wise.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wise على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Wise هي شركة تكنولوجيا مالية مقرها لندن أسسها رجلا الأعمال الإستونيان كريستو كارمان وتافيت هينريكوس في يناير 2011.

الموقع الإلكتروني: wise.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Wise. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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