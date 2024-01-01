بدائل - Lendio
Revolut
revolut.com
تطبيق واحد لجميع الأشياء المال. بدءًا من إنفاقك اليومي وحتى التخطيط لمستقبلك من خلال المدخرات والاستثمارات، تساعدك Revolut على تحقيق المزيد من أموالك.
Revolut Business
revolut.com
حساب بلا حدود، مزود بأدوات قوية ومخصصة في مكان واحد، مما يمنحك التحكم المطلق في الشؤون المالية لأعمالك.
Holvi
holvi.com
حسابك الشامل للعمل الحر. الخدمات المصرفية والفواتير ومسك الدفاتر - بالإضافة إلى بطاقة ائتمان تجارية جديدة. كل ذلك في مكان واحد، حتى تتمكن من التركيز على ما يهمك. هذه هي الحياة العملية المبسطة.
Fundbox
fundbox.com
يوفر Fundbox وصولاً سريعًا وسهلاً إلى تمويل الأعمال، بما يصل إلى 150.000 دولار. تعرف على كيف يمكن لخيارات حد الائتمان والقروض لأجل أن تحقق النمو لشركتك.
Vouch
vouch.us
Vouch هي نوع جديد من شركات التأمين الرقمي التي تحمي الشركات الناشئة من الأخطاء والتقاضي والهجمات.
Crowdcube
crowdcube.com
شراء أسهم في الشركات الخاصة ذات النمو المرتفع في أوروبا.
FundThrough
fundthrough.com
On-demand working capital for growing businesses. FundThrough offers businesses instant access to funds from unpaid invoices on an easy-to-use, online funding platform. Funding facility ranges from $500 to over $2 million, depending on the strength of the business' sales. Wherever a business is in i...
Hedonova
hedonova.io
Hedonova is a SEC-regulated alternative investment fund that allows you to invest in 12+ exotic alternative asset classes by simply investing in one fund. Our investment experts allocate your money in assets like wine, art, startups, crypto, real estate, and others. You may consider it a Mutual Fund...
Kiva
kiva.org
Kiva envisions a financially inclusive world where all people hold the power to improve their own lives.
Foundy
foundy.com
Foundy هي منصة الاندماج والاستحواذ الرائدة في أوروبا، حيث تساعد المؤسسين ومستحوذي الأعمال على إكمال عمليات الاستحواذ في أقل من 30 يومًا. منصتك الشاملة لشراء وبيع الشركات. تساعد Foundy المؤسسين والمستحوذين على إكمال عمليات الاستحواذ بسرعة تصل إلى 3 أضعاف وبتكلفة أكثر فعالية من عملية الاندماج والاستح...
Seedrs
seedrs.com
فرص الاستثمار عبر الإنترنت في أفضل الشركات الناشئة الجديدة، وزيادة الاستثمار التأسيسي والملائكي، مع أفضل موقع للتمويل الجماعي للأسهم الأوروبية Seedrs.
Embroker
embroker.com
Embroker هي شركة وساطة تأمين مصممة خصيصًا للطريقة التي تمارس بها أعمالك. يمكنك الحصول على سهولة التكنولوجيا إلى جانب الخدمة المتميزة من أفضل الوسطاء.