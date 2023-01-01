شركة OnePlus Technology Co., Ltd.، التي تمارس أعمالها باسم OnePlus، هي شركة تصنيع إلكترونيات استهلاكية صينية يقع مقرها الرئيسي في شنتشن، قوانغدونغ، الصين. وهي شركة تابعة لشركة أوبو.

الموقع الإلكتروني: oneplus.com

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