WebCatalog
SC Singapore

SC Singapore

ibank.standardchartered.com.sg

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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ستاندرد تشارترد بي إل سي هي شركة بريطانية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية ومقرها في لندن، إنجلترا. وهي تدير شبكة تضم أكثر من 1200 فرع ومنفذ في أكثر من 70 دولة وتوظف حوالي 87000 شخص.

الموقع الإلكتروني: ibank.standardchartered.com.sg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SC Singapore. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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