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Dr. Martens

Dr. Martens

drmartens.com

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Martens، والمعروفة أيضًا باسم Doc Martens أو Docs أو DMs، هي علامة تجارية بريطانية للأحذية والملابس تأسست في ألمانيا، ويقع مقرها الرئيسي في ولاستون في منطقة ويلينجبورو في نورثهامبتونشاير، إنجلترا.

الموقع الإلكتروني: drmartens.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dr. Martens. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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