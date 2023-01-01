Dr. Martens

Martens، والمعروفة أيضًا باسم Doc Martens أو Docs أو DMs، هي علامة تجارية بريطانية للأحذية والملابس تأسست في ألمانيا، ويقع مقرها الرئيسي في ولاستون في منطقة ويلينجبورو في نورثهامبتونشاير، إنجلترا.

الموقع الإلكتروني: drmartens.com

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