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JD Sports

JD Sports

jdsports.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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لدى JD Sports كل ما تحتاجه لرفع مظهرك الكاجوال اليومي إلى آفاق جديدة لافتة للنظر. تسوق أحدث الأحذية من العلامات التجارية مثل Nike، adidas، ... JD Sports Fashion plc، والمعروفة أكثر باسم JD Sports أو JD، هي شركة بريطانية لبيع الأزياء الرياضية بالتجزئة ومقرها في بوري، مانشستر الكبرى، إنجلترا ولها متاجر في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا ونيوزيلندا وأستراليا.

الموقع الإلكتروني: jdsports.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ JD Sports. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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