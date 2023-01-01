لدى JD Sports كل ما تحتاجه لرفع مظهرك الكاجوال اليومي إلى آفاق جديدة لافتة للنظر. تسوق أحدث الأحذية من العلامات التجارية مثل Nike، adidas، ... JD Sports Fashion plc، والمعروفة أكثر باسم JD Sports أو JD، هي شركة بريطانية لبيع الأزياء الرياضية بالتجزئة ومقرها في بوري، مانشستر الكبرى، إنجلترا ولها متاجر في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا ونيوزيلندا وأستراليا.

الموقع الإلكتروني: jdsports.com

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