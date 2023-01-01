Currys هي شركة بريطانية لبيع الأجهزة الكهربائية بالتجزئة تعمل في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، مملوكة لشركة Currys plc وتبيع الأجهزة الإلكترونية المنزلية والأجهزة المنزلية.

الموقع الإلكتروني: currys.co.uk

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