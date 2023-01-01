تعد شركة J Sainsbury plc، والتي يتم تداولها باسم Sainsbury's، ثاني أكبر سلسلة من محلات السوبر ماركت في المملكة المتحدة، حيث تبلغ حصتها 14.9٪ من قطاع السوبر ماركت. تأسست الشركة في عام 1869 على يد جون جيمس سينسبري مع متجر في دروري لين، لندن، وكانت الشركة أكبر متاجر التجزئة للبقالة في المملكة المتحدة خلال معظم القرن العشرين.

الموقع الإلكتروني: sainsburys.co.uk

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