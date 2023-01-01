WebCatalog
Under Armour

Under Armour

underarmour.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Under Armour على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقوم شركة Under Armour بتصنيع ملابس رياضية وقمصان وأحذية وإكسسوارات رياضية تُغيِّر قواعد اللعبة. شحن مجاني متاح + إرجاع مجاني لملابس وأحذية ومعدات التمرين.

الموقع الإلكتروني: underarmour.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Under Armour. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Shopbop

Shopbop

shopbop.com

lululemon

lululemon

lululemon.com

Vans

Vans

vans.com

Decathlon Malta

Decathlon Malta

decathlon.mt

Finish Line

Finish Line

finishline.com

ESCADA

ESCADA

escada.com

CONVERSE

CONVERSE

converse.com

Tory Burch

Tory Burch

toryburch.com

Bloomingdale's

Bloomingdale's

bloomingdales.com

Lulus

Lulus

lulus.com

Hibbett

Hibbett

hibbett.com

Amazon India

Amazon India

amazon.in

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية