Con Cung هي سلسلة متاجر Mother Baby 706 الأكثر شهرة في فيتنام، حيث تم بيع أكثر من 20 مليون حفاضة وحليب ومنتجات غذائية في عام 2021. اشترِ عبر الإنترنت مع توصيل سريع خلال 30 دقيقة.

الموقع الإلكتروني: concung.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ concung.com. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.