Tado° GmbH هي شركة تكنولوجيا ألمانية يقع مقرها الرئيسي في ميونيخ، وهي شركة مصنعة لأجهزة تنظيم الحرارة المنزلية وأجهزة التحكم في تكييف الهواء.

الموقع الإلكتروني: tado.com

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