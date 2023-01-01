Frotcom هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول إدارة أسطول المركبات الذكية وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ولها تواجد في أكثر من 40 دولة. اتصل بنا.

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