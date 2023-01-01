يتيح لك CarCoPoLo GPS Vehicle Tracker تتبع سيارتك بدون تكاليف تركيب. CarCoPoLo هو تطبيق جوال بسيط وذكي، يستخدم وحدة GPS ثابتة لتتبع سيارتك. الآن، يمكنك عرض مركباتك مباشرة على خريطة واحدة، وتتبع الموقع الحالي للمركبة وسرعتها ومسافتها في أي وقت وفي أي مكان، مع إشعارات فورية باستخدام ميزات GEOFENCE القابلة للتخصيص. مع "الطنين" يمكنك إخطار السائق في سيارتك بأنك جاهز للاصطحاب. يمكنك أيضًا تخزين مستندات السيارة والسائق في مكان واحد في متناول يدك باستخدام تطبيق CarCoPoLo للهاتف المحمول. يمكنك الوصول إلى بيانات سيارتك المهمة من السحابة.

الموقع الإلكتروني: carcopolo.com

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