WebCatalog
Carcopolo

Carcopolo

carcopolo.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Carcopolo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يتيح لك CarCoPoLo GPS Vehicle Tracker تتبع سيارتك بدون تكاليف تركيب. CarCoPoLo هو تطبيق جوال بسيط وذكي، يستخدم وحدة GPS ثابتة لتتبع سيارتك. الآن، يمكنك عرض مركباتك مباشرة على خريطة واحدة، وتتبع الموقع الحالي للمركبة وسرعتها ومسافتها في أي وقت وفي أي مكان، مع إشعارات فورية باستخدام ميزات GEOFENCE القابلة للتخصيص. مع "الطنين" يمكنك إخطار السائق في سيارتك بأنك جاهز للاصطحاب. يمكنك أيضًا تخزين مستندات السيارة والسائق في مكان واحد في متناول يدك باستخدام تطبيق CarCoPoLo للهاتف المحمول. يمكنك الوصول إلى بيانات سيارتك المهمة من السحابة.

الموقع الإلكتروني: carcopolo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Carcopolo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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