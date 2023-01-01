WebCatalog
Tracki

Tracki

tracki.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tracki على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Tracki GPS Trackers عبارة عن أجهزة تعقب GPS لمسافة غير محدودة في جميع أنحاء العالم لتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الوقت الفعلي لسياراتك وأطفالك ومعداتك باهظة الثمن ومراقبة أحبائك

الموقع الإلكتروني: tracki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tracki. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Automile

Automile

automile.com

Monica

Monica

monicahq.com

NanaGram

NanaGram

nanagram.co

TimeChimp

TimeChimp

timechimp.com

Jibble

Jibble

jibble.io

BigTime

BigTime


GoHire

GoHire

gohire.io

Papeeria

Papeeria

papeeria.com

Motive

Motive

gomotive.com

Runn

Runn

runn.io

Smashrun

Smashrun

smashrun.com

Outdooractive

Outdooractive

outdooractive.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية