ClickFlare
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الموقع الإلكتروني: clickflare.io
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ClickFlare على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
المقتفي لجميع المتتبعين توقف عن العبث بأنظمة التتبع المحدودة وسيئة التصميم! تحكم في بياناتك أثناء تتبع تصرفات زوار موقعك وتفاعلاتهم في كل خطوة من مسار التحويل وما بعده.
الموقع الإلكتروني: clickflare.io
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