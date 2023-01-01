Smashrun عبارة عن منصة تدريب قائمة على البيانات على شبكة الإنترنت للعدائين. على عكس أجهزة تعقب الجري، يساعد Smashrun العدائين على فهم البيانات التي يجمعونها من التطبيقات قيد التشغيل وأجهزة GPS باستخدام تحليل البيانات الضخمة.

الموقع الإلكتروني: secure.smashrun.com

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