خطط التدريب الذكية لتطبيق الجري AI للعدائين من جميع القدرات. اشترك الآن خطتك الشخصية TrainAsONE هو تطبيق الجري الثوري الحائز على العديد من الجوائز والمدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يضبط خطة التدريب الخاصة بك باستمرار وفقًا لك وبياناتك وأهدافك. تشغيل عشرات السباقات هذا العام؟ لا توجد مشكلة، يمكن لـ TrainAsONE تلبية العديد من الأهداف المتزامنة!

الموقع الإلكتروني: trainasone.com

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