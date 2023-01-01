WebCatalog
TrainAsONE

TrainAsONE

trainasone.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TrainAsONE على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

خطط التدريب الذكية لتطبيق الجري AI للعدائين من جميع القدرات. اشترك الآن خطتك الشخصية TrainAsONE هو تطبيق الجري الثوري الحائز على العديد من الجوائز والمدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يضبط خطة التدريب الخاصة بك باستمرار وفقًا لك وبياناتك وأهدافك. تشغيل عشرات السباقات هذا العام؟ لا توجد مشكلة، يمكن لـ TrainAsONE تلبية العديد من الأهداف المتزامنة!

الموقع الإلكتروني: trainasone.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TrainAsONE. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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