My NextDNS

إدارة إعداد NextDNS. جدار الحماية الجديد للإنترنت الحديث. يحميك NextDNS من جميع أنواع التهديدات الأمنية، ويحظر الإعلانات وأجهزة التتبع على مواقع الويب وفي التطبيقات ويوفر إنترنت آمنًا وخاضعًا للإشراف للأطفال - على جميع الأجهزة وعلى جميع الشبكات.

الموقع الإلكتروني: nextdns.io

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