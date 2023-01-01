إدارة أسطول الدافع (KeepTruckin سابقًا). تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وكاميرات أجهزة القياس، والامتثال لـ ELD، وتتبع المقطورات، وما إلى ذلك. موثوق به من قبل 120.000 أسطول.

الموقع الإلكتروني: gomotive.com

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