TruckX هو حل إدارة الأسطول وELD الأكثر تكلفة وسهولة في الاستخدام. الأصول الحية - تتبع المقطورات، والامتثال لـ ELD، و- كل ذلك في مكان واحد. موثوق به من قبل أكثر من 50,000 عميل

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