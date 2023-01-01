تعد شركة فلوريدا للطاقة والضوء، الشركة الفرعية الرئيسية لشركة NextEra Energy Inc.، أكبر مرفق للطاقة في فلوريدا. إنها شركة مرافق طاقة مقرها جونو بيتش بولاية فلوريدا وتخدم ما يقرب من 5 ملايين عميل و11 مليون شخص في فلوريدا.

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