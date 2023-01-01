Ryohin Keikaku Co., Ltd.، أو Muji هي شركة بيع بالتجزئة يابانية تبيع مجموعة واسعة من السلع المنزلية والاستهلاكية. تتميز فلسفة تصميم Muji بالبساطة، وتركز على إعادة التدوير، وتقليل نفايات الإنتاج والتعبئة، وسياسة عدم وجود شعار أو "لا علامة تجارية".

الموقع الإلكتروني: muji.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Muji. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.