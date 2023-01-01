WebCatalog
Cleancult

Cleancult

cleancult.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cleancult على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مكونات حقيقية، وتغليف خالٍ من النفايات، وتنظيف قوي هو الأفضل لك.

الموقع الإلكتروني: cleancult.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cleancult. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Saie

Saie

saiehello.com

Wikifox

Wikifox

wikifox.ml

Only Recipe

Only Recipe

onlyrecipe.app

Zoho Writer

Zoho Writer


Pacdora

Pacdora

pacdora.com

Muji

Muji

muji.com

PaperCut

PaperCut

papercut.com

Invoiced

Invoiced

invoiced.com

Packhelp

Packhelp

packhelp.com

Wise Agent

Wise Agent

wiseagent.com

Monster API

Monster API

monsterapi.ai

HomeLight

HomeLight

homelight.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية