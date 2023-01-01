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Zoho Writer

Zoho Writer

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الموقع الإلكتروني: zoho.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zoho Writer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

كاتب قوي. كلمات قوية. نحن نؤمن بقوة الكلمات. ولهذا السبب قمنا بإنشاء Writer، وهو معالج نصوص قوي متوفر عبر جميع أجهزتك. التعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الحقيقي. أنشئ مستندات أنيقة وملهمة مجانًا.

الموقع الإلكتروني: zoho.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zoho Writer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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