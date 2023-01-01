بدائل - Zoho Writer
Google Docs
google.com
مُحرر مستندات Google عبارة عن معالج نصوص تم تضمينه كجزء من مجموعة برامج مكتبية مجانية قائمة على الويب تقدمها Google ضمن خدمة Google Drive. تتضمن هذه الخدمة أيضًا جداول بيانات Google وعروض Google التقديمية، وبرنامج جداول البيانات والعروض التقديمية على التوالي. يتوفر محرّر مستندات Google كتطبيق ويب وت...
Microsoft Word Online
microsoft.com
تعاون مجانًا باستخدام إصدار عبر الإنترنت من Microsoft Word. حفظ المستندات في OneDrive. شاركها مع الآخرين واعمل معًا في نفس الوقت. Microsoft Word هو معالج نصوص تم تطويره بواسطة Microsoft. تم إصداره لأول مرة في 25 أكتوبر 1983 تحت اسم Multi-Tool Word لأنظمة Xenix. تمت كتابة الإصدارات اللاحقة لاحقًا لل...
iCloud Pages
icloud.com
Pages هو معالج نصوص تم تطويره بواسطة شركة Apple Inc. وهو جزء من مجموعة إنتاجية iWork ويعمل على أنظمة التشغيل macOS وiPadOS وiOS. وهو متاح أيضًا على iCloud على الويب. تم الإعلان عن الإصدار الأول من Pages في 11 يناير 2005، وتم إصداره بعد شهر واحد.