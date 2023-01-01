WebCatalog
Pacdora

Pacdora

pacdora.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pacdora على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

إلهام التعبئة والتغليف، أفكار التعبئة والتغليف، إلهام تصميم التعبئة والتغليف. القوالب والمخططات والنماذج بالحجم الطبيعي - كل ما يتعلق بالتعبئة والتغليف في Pacdora - تنزيل أكثر من 2000+ من قوالب التعبئة والتغليف والخطوط التفصيلية - تنزيل أكثر من 2000 نموذج تغليف بالحجم الطبيعي - إنشاء وتقديم العبوات ثلاثية الأبعاد عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: pacdora.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pacdora. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Rawpixel

Rawpixel

rawpixel.com

HGTV

HGTV

hgtv.com

Packhelp

Packhelp

packhelp.com

ELLE DECOR

ELLE DECOR

elledecor.com

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Homestyler

Homestyler

homestyler.com

MateAI

MateAI

mateai.io

Picsart

Picsart

picsart.com

SaaS Interface

SaaS Interface

saasinterface.com

Mixkit

Mixkit

mixkit.co

ThemeWagon

ThemeWagon

themewagon.com

Drawtify

Drawtify

drawtify.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية