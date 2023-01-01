New Scientist

في عالم يعاني من نقص الحقائق الحقيقية، لم تكن هناك حاجة أكبر من أي وقت مضى لمصدر موثوق ومحايد للمعلومات حول ما يحدث في العالم - أو حاجة أكبر للإلهام من خلال أفكار عظيمة. من الذكاء الاصطناعي إلى تغير المناخ، ومن أحدث الابتكارات في مجال الصحة إلى ألغاز فيزياء الكم والعقل البشري، يغطي نيوساينتست الأفكار والابتكارات المهمة.

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