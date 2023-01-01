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New Scientist

New Scientist

newscientist.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من New Scientist على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

في عالم يعاني من نقص الحقائق الحقيقية، لم تكن هناك حاجة أكبر من أي وقت مضى لمصدر موثوق ومحايد للمعلومات حول ما يحدث في العالم - أو حاجة أكبر للإلهام من خلال أفكار عظيمة. من الذكاء الاصطناعي إلى تغير المناخ، ومن أحدث الابتكارات في مجال الصحة إلى ألغاز فيزياء الكم والعقل البشري، يغطي نيوساينتست الأفكار والابتكارات المهمة.

الموقع الإلكتروني: newscientist.com

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