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Documented

Documented

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الموقع الإلكتروني: documentedny.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Documented على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Documented هو موقع إخباري يغطي قضايا الهجرة التي تهم سكان نيويورك. يغطي الموقع مجموعة من القضايا بدءًا من تغييرات السياسة واحتجاز المهاجرين والعمل والمزيد.

الموقع الإلكتروني: documentedny.com

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