Only Recipe

يقوم تطبيق Recipe فقط بإزالة كل الفوضى من أي موقع ويب للوصفات ويعرض فقط التعليمات والمكونات في تخطيط نظيف وبسيط.

الموقع الإلكتروني: onlyrecipe.app

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