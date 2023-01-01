اكتشف سر الطباعة المستخدمة في أي موقع ويب باستخدام Fonty.io. تقوم أداتنا بتحليل الخطوط المستخدمة في موقع ويب معين وتعرضها لك لمشاهدتها. مثالي لمصممي ومطوري الويب الذين يتطلعون إلى تحسين مهاراتهم والبقاء في الطليعة.

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