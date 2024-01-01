SocialEpoch هو مزود حلول البيع الاجتماعي بين الشركات، وهو مخصص لمساعدة الشركات على الاستفادة من قوة وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة المبيعات وزيادة الوعي بالعلامة التجارية. يتمتع فريق الخبراء لدينا بفهم عميق للتحديات والفرص الفريدة التي تواجهها شركات B2B في العصر الرقمي. نحن نعمل بشكل وثيق مع عملائنا لتطوير استراتيجية بيع اجتماعي مخصصة تتناسب مع أهداف أعمالهم المحددة والجمهور المستهدف. نحن نؤمن بأن وسائل التواصل الاجتماعي هي أداة حاسمة لشركات B2B التي تتطلع إلى التواصل مع عملائها، وبناء علاقات هادفة، ودفع نمو الأعمال. توفر SocialEpoch حلولاً متكاملة وشاملة لمنصات وقنوات التسويق الرقمي الحديثة وبرامج SalesTech حتى تتمكن الشركات من البقاء في الطليعة. تعد أداة Facebook Marketing Automation Tool وWhatsApp SCRM اثنين من منتجاتنا الرئيسية، وتتميز بالمشاركة الاجتماعية الاستباقية التلقائية وتقنية RPA ومنصة تسويق ومبيعات شاملة. نحن نقدم أيضًا التدريب والدعم لمساعدة عملائنا على تنفيذ جهود البيع الاجتماعي الخاصة بهم والحفاظ عليها بشكل فعال. ابق متقدمًا بخطوة على منافسيك باستخدام أدوات المبيعات والتسويق الآلية. نحن نؤمن بأنه ينبغي تسخير الابتكار والتكنولوجيا لمساعدة الشركات على الوصول إلى آفاق جديدة وقد جعلنا ذلك ممكنًا بالنسبة لك.

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