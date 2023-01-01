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شركة John Wiley & Sons, Inc.، والمعروفة باسم Wiley، هي شركة نشر أمريكية متعددة الجنسيات تأسست عام 1807 وتركز على النشر الأكاديمي والمواد التعليمية.

الموقع الإلكتروني: wiley.com

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