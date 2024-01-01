Payhawk هو الحل الرائد لإدارة الإنفاق للشركات المحلية والدولية في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. من خلال الجمع بين بطاقات الشركة، والنفقات القابلة للسداد، والحسابات الدائنة، وتكامل برامج المحاسبة السلسة في منتج واحد، يجعل Payhawk مدفوعات الأعمال سهلة - للجميع. تساعد Payhawk العملاء في أكثر من 32 دولة على تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والتحكم في الإنفاق على نطاق واسع والبقاء مرنين. من خلال مكاتبها في لندن وبرلين وبرشلونة وباريس وأمستردام وفيلنيوس وصوفيا ونيويورك، تتضمن قاعدة عملاء Payhawk المتنوعة أسماء بارزة مثل LuxAir وBabbel وVinted وWalbox وWagestream.

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