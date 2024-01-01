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مدونة يومية تكتبها جوانا جودارد، كاتبة مجلة تعيش في مدينة نيويورك. تغطي المدونة الموضة والجمال والتصميم والطعام والأبوة. تكتب جوانا قصصًا شخصية صادقة عن العلاقات والأمومة، بالإضافة إلى عرض مستحضرات التجميل المنزلية ودروس الشعر والوصفات الأسبوعية.

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