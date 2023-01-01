WebCatalog
CBT Nuggets

CBT Nuggets

cbtnuggets.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CBT Nuggets على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

على مدار أكثر من 20 عامًا، وثق محترفو وفرق تكنولوجيا المعلومات في CBT Nuggets للتدريب عبر الإنترنت على تكنولوجيا المعلومات للحصول على الشهادات ومهارات تكنولوجيا المعلومات. ابدأ أسبوعًا مجانيًا.

الموقع الإلكتروني: cbtnuggets.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CBT Nuggets. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

ITProTV

ITProTV

app.itpro.tv

Microsoft Learn

Microsoft Learn

learn.microsoft.com

Thesaurus.com

Thesaurus.com

thesaurus.com

Zenva Academy

Zenva Academy

academy.zenva.com

Patika Dev

Patika Dev

patika.dev

WordStream

WordStream

app.wordstream.com

Ethena

Ethena

api.goethena.com

CFI

CFI

corporatefinanceinstitute.com

School of Motion

School of Motion

schoolofmotion.com

SkillUp

SkillUp

simplilearn.com

Credit Repair Junkies

Credit Repair Junkies

app.creditrepairjunkies.com

INE

INE

my.ine.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية