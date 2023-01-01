تعرف على كيفية إنشاء شركة، بمساعدة أفضل مسرع للشركات الناشئة في العالم - Y Combinator. Startup School عبارة عن دورة تدريبية عبر الإنترنت مدتها 8 أسابيع حول كيفية بدء شركة ناشئة.

الموقع الإلكتروني: startupschool.org

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