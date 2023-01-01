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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

INE هي المزود الأول للتدريب والشهادات في مجال تكنولوجيا المعلومات عبر الإنترنت، مع التركيز على توفير تعليم عالمي المستوى من خلال مختبرات عملية. من خلال التركيز على الشبكات والأمن السيبراني والسحابة، تضم مئات الدورات التدريبية لدينا آلافًا من المختبرات داخل المتصفح، وهي مصممة لتحديك على الفور لإثبات معرفتك. شهاداتنا في الأمن السيبراني والسحابة معترف بها في الصناعة ومرتكزة على تحديات العالم الحقيقي القائمة على السيناريوهات.

الموقع الإلكتروني: ine.com

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