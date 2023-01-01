WebCatalog
HashiCorp Learn

HashiCorp Learn

learn.hashicorp.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HashiCorp Learn على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

استكشف برامجنا التعليمية لأتمتة سير عملك. تعلم بالسرعة التي تناسبك، من خلال البرامج التعليمية ومقاطع الفيديو والمختبرات العملية ذاتية التوجيه، لأتمتة سير عمل البنية الأساسية والشبكات والأمان لديك.

الموقع الإلكتروني: learn.hashicorp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HashiCorp Learn. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

INE

INE

my.ine.com

Spacelift

Spacelift

spacelift.io

env0

env0

app.env0.com

Finademy

Finademy

finademy.net

TryHackMe

TryHackMe

tryhackme.com

DBot

DBot

app.deriv.com

RustDesk Web

RustDesk Web

web.rustdesk.com

MIT Open Library

MIT Open Library

openlearning.mit.edu

Learn AdaCore

Learn AdaCore

learn.adacore.com

Programiz

Programiz

programiz.com

CyberSecLabs

CyberSecLabs

cyberseclabs.co.uk

xMatters

xMatters

xmatters.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية