طريقة ممتعة لتعلم الأمن السيبراني. التدريب العملي على الأمن السيبراني من خلال سيناريوهات العالم الحقيقي.

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